Пожар в кафе в поселке Дагомыс могли вызвать проблемы с проводкой

Сочи, 31 августа. Пламя вспыхнуло утром вторника в кафе, расположенном на набережной в курортном поселке Дагомысе. На месте происшествия работают пожарные. Предварительно, виновата проводка.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру МЧС России в 6:43. Прибыв на место пожара, специалисты выяснили, что горит кафе на улице Балтийская. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Всего было привлечено 13 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Пострадавших нет, указал источник Федерального агентства новостей.

Накануне в Северной столице пожарные отправились на вызов для тушения пламени, которое разбушевалось в кафе в Василеостровском районе. Утром спасатели получили звонок о возгорании на Малом проспекте. Для ликвидации горения были задействованы 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. О пострадавших не сообщалось.