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Житель Новороссийска спас кота, который застрял на парапете многоэтажного дома
Общество
Житель Новороссийска спас кота, который застрял на парапете многоэтажного дома
pixabay.com

Новороссийск, 30 августа. Неравнодушный мужчина спас жизнь коту, который забрался на парапет многоэтажного дома и не смог самостоятельно слезть. Случай произошел в Новороссийске.

Кот забрался из квартиры на парапет, однако самостоятельно вернуться домой ему не удавалось. Местный житель пришел на выручку животному. Для спасения новороссиец залез на крышу и использовал подручные предметы. Сначала животное сопротивлялось, но затем поддалось своему спасителю. Очевидцы сняли на камеру спасательную операцию. Кадры опубликовали в социальных сетях.

На ролике видно, как неравнодушный житель шлангом аккуратно подталкивает кота, чтобы животное прыгнуло в ведро. Емкость привязана на веревку. В посте страницы «Город Новороссийск» в социальной сети Instagram мужчине выразили уважение за спасение животного.

Сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге ранее спасли больную нерпу. Животное нашли на берегу Ладожского озера.

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