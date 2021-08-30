Житель Новороссийска спас кота, который застрял на парапете многоэтажного дома

Новороссийск, 30 августа. Неравнодушный мужчина спас жизнь коту, который забрался на парапет многоэтажного дома и не смог самостоятельно слезть. Случай произошел в Новороссийске.

Кот забрался из квартиры на парапет, однако самостоятельно вернуться домой ему не удавалось. Местный житель пришел на выручку животному. Для спасения новороссиец залез на крышу и использовал подручные предметы. Сначала животное сопротивлялось, но затем поддалось своему спасителю. Очевидцы сняли на камеру спасательную операцию. Кадры опубликовали в социальных сетях.

На ролике видно, как неравнодушный житель шлангом аккуратно подталкивает кота, чтобы животное прыгнуло в ведро. Емкость привязана на веревку. В посте страницы «Город Новороссийск» в социальной сети Instagram мужчине выразили уважение за спасение животного.

Сотрудники Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге ранее спасли больную нерпу. Животное нашли на берегу Ладожского озера.