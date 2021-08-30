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Краснодарского полицейского арестовали по подозрению в похищении человека

  /   Обновлено: 30 августа 2021 13:33
Происшествия
Краснодарского полицейского арестовали по подозрению в похищении человека
komi.sledcom.ru

Краснодар, 30 августа. Сотрудник МВД и двое его знакомых заключены под стражу в Краснодаре. Они подозреваются в похищении человека. Также есть и четвертый подозреваемый.

Последнему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Всем мужчинам предъявлены обвинения в похищении 20-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные другие соучастники. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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