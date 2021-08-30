В Сочи подвели итоги высокого летнего сезона

Сочи, 30 августа. Итоги высокого летнего сезона на курортах Сочи подвели в городской администрации. Он прошел с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений на фоне пандемии.

Регион принял около пяти миллионов гостей с начала года. В туристический сезон, который приходится на период с мая по сентябрь, Сочи посетили свыше 3,4 миллиона отдыхающих. Пассажиропоток в сочинском аэропорту в высокий сезон доходил до 20 тыс. человек в день. Железнодорожное сообщение использовали до 14 тыс. туристов в сутки.

sochi.ru / Администрация города Сочи

Наиболее популярными местами у путешественников стали Солохаул-парк, ферма Экзархо, Сочинский Дендрарий и Скай-парк. Их посетили более 450 тыс. человек этим летом. Среди востребованных видов отдыха стали морские прогулки, прогулки на воздушных шарах, посещение подвесного моста со стеклянными ступенями, банджи-джампинг, родельбан, экскурсионные маршруты.

Также Сочи стал основным «мидийным местом» на Черноморском побережье. В высокий сезон в регионе открылись семь заведений, где можно попробовать блюда из местных мидий и морепродуктов. За лето в Сочи съели 416 тонн шашлыка, 487 тыс. штук хачапури и выпили примерно 300 тыс. литров кваса.

sochi.ru / Администрация города Сочи

Сезон прошел с учетом санитарных требований на фоне пандемии. Мебель на пляжах обрабатывалась дезинфекторами. Также в Сочи заработал первый в России COVID-free пляж. Для удобства туристов в ряде гостиниц были созданы пункты вакцинации от коронавируса и трансфер к ним.

Аномальная жара ожидается на курортах Краснодарского края. Температура в Сочи достигнет +37 градусов, ранее сообщили в Гидрометцентре РФ.