Жителей Краснодарского края ожидает приход африканской жары

Москва, 30 августа. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха на территории Краснодарского края. Температура в Сочи составит +37 градусов.

Очень жаркая погода установится на территории Краснодарского края, что обусловлено приходом воздушных масс из Африки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров в Сочи поднимутся до отметки в +37 градусов.

«Это очень сильная жара. В приморских городах такая жара — это огромная редкость», — уточнил Вильфанд.

Температура воздуха на территории региона будет превышать климатическую норму примерно на восемь градусов. Похолодание ожидается ближе к концу рабочей недели, 3 сентября.

В некоторых регионах России прогнозируются заморозки, сообщили в Гидрометцентре. В последние дни лета такие погодные условия сформируются на территории Мурманской и Архангельской областей, а также в Карелии.