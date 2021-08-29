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Девушка погибла при столкновении легковушки с деревом в Сочи

  /   Обновлено: 29 августа 2021 21:48
Происшествия
Девушка погибла при столкновении легковушки с деревом в Сочи
35.мвд.рф  /  Пресс-служба ГИБДД по Вологодской области

Краснодар, 29 августа. ВАЗ влетел в дерево и перевернулся в Сочи. В результате ДТП погибла девушка, еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

Смертельная авария произошла в поселке Кичмай Лазаревского района. Водитель за рулем ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в дерево на полной скорости. От удара машина перевернулась на крышу.​

Жертвой ДТП стала 24-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. Еще трое пассажиров легковушки получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции при осмотре автомобиля обнаружили, что на нем стояли зимние шины, а также не было ремней безопасности.

Пять человек ранее стали жертвами массового ДТП на трассе в Ставропольском крае. Из-за деформирования автомобилей спасателям потребовался час, чтобы извлечь тела из салонов.

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