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Авария с грузовиком на трассе Краснодар — Верхнебаканский привела к гибели трех человек
Происшествия
Авария с грузовиком на трассе Краснодар — Верхнебаканский привела к гибели трех человек
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Майкоп, 29 августа. Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовиком в Адыгее, погибли трое. Полиция устанавливает причины трагедии.

Смертельная авария произошла на 20-м километре автодороги Краснодар — Верхнебаканский в Тахтамукайском районе. Житель Краснодарского края за рулем иномарки Mercedes нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с грузовиком, который ехал ему навстречу.

В результате происшествия погиб виновник ДТП и два пассажира, которые ехали в салоне иномарки. Еще одна женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Все погибшие и пострадавшая являются жителями Краснодарского края. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Жесткое ДТП с возгоранием произошло на трассе в Приморье. Водителя и пассажира Toyota Prius госпитализировали медики.

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