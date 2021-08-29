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МЧС предупредило жителей Сочи о жаре до +37 градусов

  /   Обновлено: 29 августа 2021 13:07
Общество
МЧС предупредило жителей Сочи о жаре до +37 градусов
Nation News  /  Алексей Аверцев

Сочи, 29 августа. Аномально жаркая погода ожидает жителей Сочи в начале следующей недели, заявили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Согласно данным синоптиков, погода днем и вечером 30 августа в Сочи будет крайне сложной. В отдельных районах города температура воздуха достигнет +36...+37 градусов, добавили в ведомстве.

«В дневные и вечерние часы 30 августа на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара», — сказано в сообщении.

Во время аномальной жары запрещается разводить костры возле травы или деревьев, добавили в МЧС. Кроме того, спасательное ведомство обратилось к жителям и гостям курорта с просьбой избегать нахождения на солнце с 12:00 до 18:00. Людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендовано вовсе не выходить на улицу.

Согласно данным главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в европейской части РФ уже через месяц наступит бабье лето. Бархатный сезон в южных регионах страны продлится примерно до середины октября, добавил он.

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