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Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре

  /   Обновлено: 28 августа 2021 17:31
Происшествия
Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре
vk.com  /  Максим Максимов

Краснодар, 28 августа. В Краснодаре 26-летняя девушка скончалась в результате столкновения автомобиля KIA с трамваем. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке по улице Базовской.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте не предоставил преимущество в движении трамваю. В результате чего вагон на большой скорости врезался в боковую сторону машины.

Пассажирку буквально зажало в иномарке. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб лишь констатировали ее смерть. Врачи также доставили в больницу с различными травмами 25-летнего водителя и 23-летнюю девушку, сообщил ФАН информированный источник.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту аварии.

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