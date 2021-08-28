Девушка погибла при столкновении иномарки с трамваем в Краснодаре

Краснодар, 28 августа. В Краснодаре 26-летняя девушка скончалась в результате столкновения автомобиля KIA с трамваем. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке по улице Базовской.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при повороте не предоставил преимущество в движении трамваю. В результате чего вагон на большой скорости врезался в боковую сторону машины.

Пассажирку буквально зажало в иномарке. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб лишь констатировали ее смерть. Врачи также доставили в больницу с различными травмами 25-летнего водителя и 23-летнюю девушку, сообщил ФАН информированный источник.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку по факту аварии.