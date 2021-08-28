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Дебоширка из бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи
Происшествия
Дебоширка из бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Краснодар, 28 августа. Россиянка устроила дебош на борту рейса Сочи — Москва. Она решила, что билет за 50 тысяч рублей дает ей право требовать всего, что она пожелает.

Женщина летела бизнес-классом. Сначала недовольная пассажирка потребовала включить ей кондиционер из-за духоты в салоне. Потом заявила, что проголодалась и ей нужно принести горячую еду. Она подчеркнула, что приобрела дорогой билет.

Однако бортпроводник спокойно объяснил женщине, что не может исполнить ее желания, пока все пассажиры не сядут на свои места, а самолет не наберет нужную высоту.

Ранее задержанный из-за «минирования» самолет успешно приземлился в аэропорту Геленджика. Задержка рейса составила два часа. Сотрудники экстренных служб не нашли на борту взрывного устройства и дали согласие на взлет воздушного судна.

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сочи судно дебоширка
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