Дебоширка из бизнес-класса устроила скандал на борту самолета в Сочи

Краснодар, 28 августа. Россиянка устроила дебош на борту рейса Сочи — Москва. Она решила, что билет за 50 тысяч рублей дает ей право требовать всего, что она пожелает.

Женщина летела бизнес-классом. Сначала недовольная пассажирка потребовала включить ей кондиционер из-за духоты в салоне. Потом заявила, что проголодалась и ей нужно принести горячую еду. Она подчеркнула, что приобрела дорогой билет.

Однако бортпроводник спокойно объяснил женщине, что не может исполнить ее желания, пока все пассажиры не сядут на свои места, а самолет не наберет нужную высоту.

Ранее задержанный из-за «минирования» самолет успешно приземлился в аэропорту Геленджика. Задержка рейса составила два часа. Сотрудники экстренных служб не нашли на борту взрывного устройства и дали согласие на взлет воздушного судна.