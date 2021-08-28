Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика

Геленджик, 28 августа. Рейс Москва — Геленджик задержали на чуть более два часа в связи с проверками, которые проводили на его борту специалисты после сообщения об угрозе взрыва.

Рейс авиакомпании S7, который задержали в Домодедово из-за сообщения о возможном минировании, приземлился в аэропорту Геленджика. Посадка прошла в штатном режиме. В результате проверок, которые проводили на борту перед вылетом, самолет задержали на 2 часа и 7 минут, сообщил источник ФАН.

О «минировании» самолета неизвестные сообщили ранее в администрацию аэропорта Домодедово. После проверки взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.