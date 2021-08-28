Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 16:03
16:01
Армия
Жители Курильских островов посетили форум «Армия-2021» на острове Итуруп
16:00
Общество
РПЦ назвала греховной поездку Константинопольского патриарха Варфоломея на Украину
15:55
Общество
Коронавирус стал причиной закрытия Свято-Иверского женского монастыря в Ростове
15:55
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП на внутренней стороне ЦКАД
15:54
Общество
Трасса в Китай под Самарой пройдет по территории древних селищ бронзового века
15:52
Происшествия
Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
15:51
Спорт
Спортсмены из ЯНАО выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука
15:50
Экономика
Риски ускорения инфляции оценила экономист Степанова
15:48
Политика
Тридцать лет независимости Украины — тридцать лет пути в пропасть. Колонка Голоса Мордора
15:47
Армия
Минобороны РФ заключило крупный контракт на постройку военных объектов в Севастополе
Все новости

Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика

  /   Обновлено: 28 августа 2021 15:57
Происшествия
Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
pxhere.com

Геленджик, 28 августа. Рейс Москва — Геленджик задержали на чуть более два часа в связи с проверками, которые проводили на его борту специалисты после сообщения об угрозе взрыва.

Рейс авиакомпании S7, который задержали в Домодедово из-за сообщения о возможном минировании, приземлился в аэропорту Геленджика. Посадка прошла в штатном режиме. В результате проверок, которые проводили на борту перед вылетом, самолет задержали на 2 часа и 7 минут, сообщил источник ФАН.

О «минировании» самолета неизвестные сообщили ранее в администрацию аэропорта Домодедово. После проверки взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Задержанный из-за «минирования» самолет приземлился в аэропорту Геленджика
самолет минирование геленджик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru