Синоптики предупредили жителей Сочи об аномальной жаре

Сочи, 28 августа. Аномально жаркая погода ожидается на территории Краснодарского края, заявили метеорологи.

До конца 28 августа, а также днем и вечером 29 августа в Сочи будет аномально жаркая погода. В некоторых районах города воздух прогреется до +36...+37, отметили синоптики.

«По возможности ограничить пребывание на открытом солнце в период с 12 до 18 часов», — сказано в сообщении.

Согласно данным погодных экспертов, жаркая погода ожидается не только в Сочи, но и по всему региону в целом. Несмотря на это к середине недели в Краснодарский край придет резкое похолодание. Оно будет сопровождаться сильными дождями.

Обширный антициклон принесет в Петербург небольшое потепление 28 августа. Температура воздуха в Северной столице прогреется от 20 до 22 градусов тепла, отметил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.