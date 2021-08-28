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Короткое замыкание могло стать причиной пожара в сочинском кафе

  /   Обновлено: 28 августа 2021 10:40
Происшествия
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в сочинском кафе
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 28 августа. Названа предварительная причина возгорания кафе на набережной в Сочи. По факту ЧП организована доследственная проверка.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на Приморской набережной, где полыхало кафе. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении здания.

Общая площадь пожара составила 500 кв.м. В тушении были задействованы 29 человек.

Пострадавших в результате пожара нет. Глава города дал поручение огородить территорию, пока не будут проведены восстановительные работы. Собственники планируют их начать в ближайшее время.

Тем временем лесные пожары в настоящее время больше не представляют прямой угрозы населенным пунктам в Якутии, сообщал портал Deita. Пожарным удалось переломить ситуацию с лесными пожарами в республике.

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пожар сочи кафе
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