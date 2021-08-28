ФАН публикует фото сгоревшей больницы в Ярославле

Сочи, 28 августа. Спасатели ликвидировали пожар в ярославской больнице. По факту случившегося организована проверка. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Возгорание произошло в больнице Ярославля, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Сообщалось, что мужчина поджег тряпки в палате.

Федеральное агентство новостей /

В результате чего произошел пожар. Пламя ликвидировали. Буйного пациента изолировали. Он не пострадал.

Федеральное агентство новостей /

Ранее СМИ сообщали, что в результате ЧП погибли три человека, но информацию позже опровергли. По последним данным, умер пациент, но смерть наступила по другим причинам до начала пожара.

Федеральное агентство новостей /

Спасатели потушили пожар в ярославской больнице. Медики отметили, что поведение поджигателя может быть вызвано последствиями коронавируса, потому что инфекция способна влиять на сознание людей.