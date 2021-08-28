ФАН публикует видео с места крупного пожара на набережной в Сочи

Сочи, 28 августа. Крупный пожар вспыхнул в одном из кафе на Приморской набережной Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К ликвидации возгорания были привлечены 16 человек и четыре единицы техники. Пламя локализовано на площади 500 кв. м, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Администрация Сочи /

По предварительным сведениям, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, но не исключаются и другие версии произошедшего ЧП. Так, речь может идти о непотушенной сигарете или упавших углях кальяна. Точную причину устанавливают специалисты.

Информация о пострадавших не поступала. По факту пожара ведется доследственная проверка.

Накануне три человека погибли при пожаре в реанимационном отделении больницы, сообщало издание A42.RU.