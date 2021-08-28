Немецкую торпеду времен ВОВ нашли под Новороссийском

Краснодар, 28 августа. Локальный режим ЧС введен в селе Мысхако Краснодарского края из-за найденной неразорвавшейся торпеды.

Источник ФАН сообщает, что немецкая торпеда весом около 1,5 тонны обнаружена неподалеку от Новороссийска. Она находится в 17 метрах от берега на глубине около 1,5 метра.

Снаряд обезвредят 31 августа. Во время работ будет обеспечена безопасность жителей домов, находящихся рядом. На береговой полосе выставлено оцепление.

Ранее саперы разминировали снаряд времен Сталинградской битвы в Волгограде. Его калибр составил 122 мм.