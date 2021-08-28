Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 августа 09:56
09:54
Общество
Женщины четырех знаков зодиака могут променять любовь на богатство
09:52
Происшествия
ФАН публикует фото сгоревшей больницы в Ярославле
09:52
Общество
Департамент образования Москвы назвал лучшие 220 школ города
09:50
Происшествия
Солиста немецкой рок-группы Rammstein навестила тверская полиция
09:50
Экономика
Жители Москвы инвестируют в премиум-жилье втрое чаще петербуржцев
09:46
Общество
Компания «Ростех» презентовала образец боевого экзоскелета
09:46
Общество
Сезон охоты в Мордовии пришлось отменить из-за страшных пожаров
09:45
Общество
Президент США поручил выделить $60 млн для военной помощи Украине. События дня
09:44
Происшествия
Родителей убитой школьницы в Тюмени могут лишить прав на других детей
09:41
Экономика
Потребность в расширении жилья появилась у людей на фоне пандемии
Все новости

Немецкую торпеду времен ВОВ нашли под Новороссийском

  /   Обновлено: 28 августа 2021 08:31
Происшествия
Немецкую торпеду времен ВОВ нашли под Новороссийском
vk.com

Краснодар, 28 августа. Локальный режим ЧС введен в селе Мысхако Краснодарского края из-за найденной неразорвавшейся торпеды.

Источник ФАН сообщает, что немецкая торпеда весом около 1,5 тонны обнаружена неподалеку от Новороссийска. Она находится в 17 метрах от берега на глубине около 1,5 метра.

Снаряд обезвредят 31 августа. Во время работ будет обеспечена безопасность жителей домов, находящихся рядом. На береговой полосе выставлено оцепление.

Ранее саперы разминировали снаряд времен Сталинградской битвы в Волгограде. Его калибр составил 122 мм.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Немецкую торпеду времен ВОВ нашли под Новороссийском
новороссийск торпеда мысхако
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru