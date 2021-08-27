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В Краснодаре задержали подозреваемых в похищении 20-летнего молодого человека

  /   Обновлено: 27 августа 2021 20:53
Происшествия
В Краснодаре задержали подозреваемых в похищении 20-летнего молодого человека
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Краснодар, 27 августа. Правоохранители задержали подозреваемых в похищении 20-летнего краснодарца. Пострадавший был случайно найден в гараже в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Стражи порядка проводили рейды по пресечению незаконного оборота наркотиков. В результате мероприятий на территории Прикубанского округа Краснодара в одном из гаражей они обнаружили четверых человек.

Один из них, 20-летний местный житель, сидел в наручниках. Он сообщил силовикам, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же помещении.

При обыске правоохранители нашли более 100 таблеток, предположительно, содержащих наркотическое вещество, электрошокер, две бейсбольные биты, огнестрельное оружие и 12 патронов к нему. Мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое было направлено на экспертизу.

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похищение полиция наркотики
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