Мужчина сломал позвоночник на очистных сооружениях в Армавире

Краснодар, 27 августа. Рабочий упал на дно ямы, где располагалось ремонтируемое им оборудование, и сломал себе позвоночник.

Бригада из трех рабочих была вызвана на объект для капитального ремонта камеры переключения на очистных сооружениях в городе Армавире. Днем 26 августа 69-летний строитель оступился и упал на самое дно ямы. Его 18-летний коллега спустился к нему, чтобы помочь выбраться, но внезапно потерял сознание.

Третий рабочий позвал на помощь сотрудников предприятия и с их помощью вытащил обоих пострадавших на поверхность. Упавший в обморок молодой человек доставлен в лечебное учреждение на обследование, а пожилого мужчину госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.

Следствие проводит проверку на объекте для выяснения подробностей инцидента, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Стражам порядка предстоит установить, соблюдались ли при производстве работ требования техники безопасности.