Черное море прогрелось до рекордных температур

Краснодар, 27 августа. После затяжных ливней, которые обрушились на Краснодарский край, вода в акватории Черного моря прогрелась до максимальных температур.

В пятницу, 27 августа, у берегов Туапсе и Геленджика зафиксировали максимальные значения температуры морской воды. Она прогрелась до +27 градусов. В Сочи, Анапе и Новороссийске чуть попрохладнее. Там температура воды составила +26 градусов.

В акватории Азовского моря вода стала немного холоднее. Так, в Темрюке и Ейске вода прогрелась на +25 градусов, у Приморско-Ахтарска — +24.

В выходные синоптики прогнозируют жару. Воздух прогреется до +37...+38 градусов. Это дополнительно подогреет воду в Черном море. К середине недели ожидаются дожди, которые могут испортить отдых туристам.

Как ранее сообщалось, синоптики спрогнозировали необычное завершение календарного лета в России. Местами столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.