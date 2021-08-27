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Черное море прогрелось до рекордных температур
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Черное море прогрелось до рекордных температур

  /   Обновлено: 27 августа 2021 15:37
Общество
Черное море прогрелось до рекордных температур
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Николай Тихонов

Краснодар, 27 августа. После затяжных ливней, которые обрушились на Краснодарский край, вода в акватории Черного моря прогрелась до максимальных температур.

В пятницу, 27 августа, у берегов Туапсе и Геленджика зафиксировали максимальные значения температуры морской воды. Она прогрелась до +27 градусов. В Сочи, Анапе и Новороссийске чуть попрохладнее. Там температура воды составила +26 градусов.

В акватории Азовского моря вода стала немного холоднее. Так, в Темрюке и Ейске вода прогрелась на +25 градусов, у Приморско-Ахтарска — +24.

В выходные синоптики прогнозируют жару. Воздух прогреется до +37...+38 градусов. Это дополнительно подогреет воду в Черном море. К середине недели ожидаются дожди, которые могут испортить отдых туристам.

Как ранее сообщалось, синоптики спрогнозировали необычное завершение календарного лета в России. Местами столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

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