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Тысячи жителей Краснодара остались без электроснабжения

  /   Обновлено: 27 августа 2021 10:09
Происшествия
Тысячи жителей Краснодара остались без электроснабжения
pixabay.com  /  congerdesign

Краснодар, 27 августа. Около 3 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии на ЛЭП. Ожидается, что ремонтные работы займут не менее трех часов.

Аварийное отключение произошло утром в Прикубанском округе, обесточены оказались 15 улиц. Электричество отсутствует в границах Ростовского шоссе и улицы Российской, не работают 18 трансформаторных подстанций, сообщил источник ФАН.

Несколько недель назад в проблемных округах Подмосковья завершили работы по строительству новых станций электроснабжения. Объекты были возведены в семи населенных пунктах, сообщало РИАМО.

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