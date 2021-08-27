Тысячи жителей Краснодара остались без электроснабжения

Краснодар, 27 августа. Около 3 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии на ЛЭП. Ожидается, что ремонтные работы займут не менее трех часов.

Аварийное отключение произошло утром в Прикубанском округе, обесточены оказались 15 улиц. Электричество отсутствует в границах Ростовского шоссе и улицы Российской, не работают 18 трансформаторных подстанций, сообщил источник ФАН.

Несколько недель назад в проблемных округах Подмосковья завершили работы по строительству новых станций электроснабжения. Объекты были возведены в семи населенных пунктах, сообщало РИАМО.