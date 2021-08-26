ГИБДД регулирует движение на трассе в Краснодарском крае после ДТП с автобусом

Краснодар, 26 августа. Реверсивное движение ввели на участке дороги, где произошло ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа.

Дорожное происшествие случилось на трассе Новороссийск — Керчь. Водитель автобуса при повороте налево столкнулся с фурой. В салоне первого автомобиля находились 53 человека. В результате аварии пострадали шесть, среди них нет несовершеннолетних. Пострадавших доставили в больницу.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Крым — Курск. По данным источника ФАН в экстренных службах, в результате ДТП никто не погиб. Из-за серьезной пробки сотрудникам ГИБДД пришлось осуществлять регулировочные действия.