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ГИБДД регулирует движение на трассе в Краснодарском крае после ДТП с автобусом

  /   Обновлено: 26 августа 2021 21:02
Происшествия
ГИБДД регулирует движение на трассе в Краснодарском крае после ДТП с автобусом
пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар, 26 августа. Реверсивное движение ввели на участке дороги, где произошло ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа.

Дорожное происшествие случилось на трассе Новороссийск — Керчь. Водитель автобуса при повороте налево столкнулся с фурой. В салоне первого автомобиля находились 53 человека. В результате аварии пострадали шесть, среди них нет несовершеннолетних. Пострадавших доставили в больницу.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Крым — Курск. По данным источника ФАН в экстренных службах, в результате ДТП никто не погиб. Из-за серьезной пробки сотрудникам ГИБДД пришлось осуществлять регулировочные действия.

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ГИБДД дтп кубань
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