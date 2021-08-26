В Тихорецке раскрыто убийство оператора АЗС 20-летней давности

Краснодар, 26 августа. Местный житель в погоне за наживой убил женщину, работавшую на заправке.

Трое подозреваемых, один из которых был несовершеннолетним, напали на работницу с целью ограбить заправочную станцию, похитив деньги из кассы. Молодые люди хитростью заставили женщину открыть дверь и впустить их, в то время как третий соучастник следил за обстановкой.

Преступник, угрожая острым предметом, потребовал у женщины отдать деньги из кассового аппарата и ее драгоценности. Услышав отказ, он несколько раз ударил ее ножом, что привело к гибели потерпевшей.

Забрав все деньги и драгоценности с тела работницы заправки, подельники скрылись с места преступления. Полиция уже установила личность подозреваемых, возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Производство поступит в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Похожий инцидент произошел в Петербурге, где мужчина и женщина в попытке ограбить сауну ранили администратора ножом.