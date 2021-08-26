СК начал проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на Кубани

Краснодар, 26 августа. Туристический автобус с пассажирами врезался в грузовик на трассе Новороссийск — Керчь. Без пострадавших не обошлось.

По имеющейся у СК информации, выяснилось, что водитель автобуса MAN при повороте налево столкнулся с фурой. При этом маневр был запрещен на данном участке дороги.

В автобусе в момент дорожного инцидента находились 53 пассажира. По предварительным данным, пострадали шесть человек, детей нет. Пять пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы.

На месте происшествия продолжает работать следователь, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.