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Туристический автобус спровоцировал аварию с КамАЗом в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:39
Происшествия
Туристический автобус спровоцировал аварию с КамАЗом в Краснодарском крае
pixabay.com  /  Skica911

Краснодар, 26 августа. Нарушивший правила ПДД водитель туристического автобуса допустил столкновение с КамАЗом. Пять человек получили травмы.

На автодороге Новороссийск — Керчь 39-летний водитель автобуса MAN пытался совершить маневр поворота налево в непредназначенном для этого месте. В результате он столкнулся с КамАЗом, за рулем которого был 53-летний мужчина.

На момент ДТП в пассажирском транспорте находились 55 человек. Автобус направлялся из Крыма в Курск. Пять пострадавших госпитализировали в больницу.

Груженный зерном КамАЗ врезался в рейсовый автобус у станицы Старотитаровской. Авария произошла по направлению к Анапе. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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