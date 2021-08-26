Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 21:15
21:13
Происшествия
Новый взрыв произошел в Кабуле
21:09
Политика
Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов
21:08
Происшествия
Адвокат с сообщниками предстанут перед судом за присвоение недвижимости в Ленобласти
21:07
Общество
Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, которым будет нелегко в сентябре
21:06
Экономика
«История не терпит дураков»: эксперты отказали Украине в управлении «СП-2»
21:06
Весь мир
Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан
21:03
Спорт
Спортивные эксперты оценили шансы российских паралимпийцев на победу в Токио
21:03
Общество
Задолжавший 500 тысяч алиментов калининградец не смог вернуться в Германию с деньгами
21:01
Политика
Публицист Рожин разоблачил заявления Зеленского о Киевской Руси
21:00
Видео
Министр профобразования отреагировал на попадание колледжа Приморского края в Топ-100 лучших
Все новости

Глава Ростуризма тайно переночевала в отеле Анапы, чтобы проверить качество услуг
Общество
Глава Ростуризма тайно переночевала в отеле Анапы, чтобы проверить качество услуг
pexels.com  /  Jonas Ferlin

Анапа, 26 августа. Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Анапу с рабочим визитом и решила переночевать в местном отеле, чтобы проверить качество предоставляемых там услуг.

Догузова остановилась под чужим именем в гостинице «Белый пляж». Она оценила по чек-листу услуги, которые были представлены в заведении. По словам женщины, в гостинице не оказалось круглосуточного питания и клининга, отсутствовал тренажерный зал, а также не работал телевизор.

Кроме того, Догузова не смогла забронировать номер онлайн, а снять комнату можно было только на двое суток. Глава региона также отметила, что на ресепшене ей озвучили стоимость, которая отличалась от цены в прейскуранте, пишут РИА Новости.

Напомним, в России создадут классификацию отелей «все включено» и «ультра все включено». Ростуризм планирует запустить систему в тестовом режиме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава Ростуризма тайно переночевала в отеле Анапы, чтобы проверить качество услуг
ростуризм гостиница анапа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru