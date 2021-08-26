Глава Ростуризма тайно переночевала в отеле Анапы, чтобы проверить качество услуг

Анапа, 26 августа. Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Анапу с рабочим визитом и решила переночевать в местном отеле, чтобы проверить качество предоставляемых там услуг.

Догузова остановилась под чужим именем в гостинице «Белый пляж». Она оценила по чек-листу услуги, которые были представлены в заведении. По словам женщины, в гостинице не оказалось круглосуточного питания и клининга, отсутствовал тренажерный зал, а также не работал телевизор.

Кроме того, Догузова не смогла забронировать номер онлайн, а снять комнату можно было только на двое суток. Глава региона также отметила, что на ресепшене ей озвучили стоимость, которая отличалась от цены в прейскуранте, пишут РИА Новости.

Напомним, в России создадут классификацию отелей «все включено» и «ультра все включено». Ростуризм планирует запустить систему в тестовом режиме.