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Прокуратура начала проверку после ДТП с КамАЗом и автобусом на Кубани

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:22
Происшествия
Прокуратура начала проверку после ДТП с КамАЗом и автобусом на Кубани
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Краснодар, 26 августа. Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ДТП с КамАЗом и автобусом, рассказал ФАН старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

В ведомстве сообщили, что на самочувствие пожаловались пять пассажиров автобуса. По предварительным данным, у одной женщины может быть сломана нога. Всех пострадавших уже доставили в медицинское учреждение.

Напомним, грузовик, перевозивший зерно, врезался в автобус у станицы Старотитаровской. Авария произошла на участке трассы от Крымского моста в сторону Анапы. Общественный транспорт вез туристов из Крыма в Курск. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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