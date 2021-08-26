Прокуратура начала проверку после ДТП с КамАЗом и автобусом на Кубани

Краснодар, 26 августа. Прокуратура Краснодарского края начала проверку после ДТП с КамАЗом и автобусом, рассказал ФАН старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

В ведомстве сообщили, что на самочувствие пожаловались пять пассажиров автобуса. По предварительным данным, у одной женщины может быть сломана нога. Всех пострадавших уже доставили в медицинское учреждение.

Напомним, грузовик, перевозивший зерно, врезался в автобус у станицы Старотитаровской. Авария произошла на участке трассы от Крымского моста в сторону Анапы. Общественный транспорт вез туристов из Крыма в Курск. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.