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КамАЗ с зерном протаранил автобус с туристами в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:23
Происшествия
КамАЗ с зерном протаранил автобус с туристами в Краснодарском крае
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Краснодар, 26 августа. Груженный зерном КамАЗ врезался в рейсовый автобус у станицы Старотитаровской. Авария произошла на трассе от Крымского моста в сторону Анапы.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Крым — Курск. По данным источника ФАН в экстренных службах, в результате ДТП никто не погиб.

На месте работают бригады скорой помощи, образовался серьезный автомобильный затор. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Незадолго до этого на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области сгорела фура, перевозившая виноград. По неизвестной причине транспортное средство перевернулось и вспыхнуло, последствия аварии попали на видео.

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