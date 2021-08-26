КамАЗ с зерном протаранил автобус с туристами в Краснодарском крае

Краснодар, 26 августа. Груженный зерном КамАЗ врезался в рейсовый автобус у станицы Старотитаровской. Авария произошла на трассе от Крымского моста в сторону Анапы.

Перевозивший туристов автобус следовал по маршруту Крым — Курск. По данным источника ФАН в экстренных службах, в результате ДТП никто не погиб.

На месте работают бригады скорой помощи, образовался серьезный автомобильный затор. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Незадолго до этого на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области сгорела фура, перевозившая виноград. По неизвестной причине транспортное средство перевернулось и вспыхнуло, последствия аварии попали на видео.