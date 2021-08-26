Голый мужчина разгуливал по набережной и выкрикивал ругательства в Геленджике

Геленджик, 26 августа. Пьяный мужчина бегал в обнаженном виде по набережной. Нарушитель пугал туристов своим видом, также во время инцидента он громко матерился.

В отношении хулигана составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь любителю побегать в неглиже грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. В настоящее время гражданин задержан, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее очевидцы опубликовали видеозапись, на которой мужчина без одежды убегал от полицейских и казаков. Стражи порядка через время догнали дебошира. Его положили на землю, при этом гражданин пытался оказывать сопротивление. По предварительной версии, злоумышленник ударил нескольких сотрудников. Он находился в состоянии сильного опьянения.

Также пьяного мужчину задержали после нападения на детский сад в Жуковском. Житель Люберец вел себя неадекватно, бегал по территории детского сада, чем напугал детей и воспитателей. На просьбу охранников покинуть охраняемую территорию он применил в отношении персонала газовый баллончик, сообщало РИАМО.