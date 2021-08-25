В Сочи юный водитель разбил арендованный спорткар Lamborghini

Сочи, 25 августа. В результате аварии с Lamborghini женщина за рулем автомобиля, в который врезался спорткар, попала в больницу.

ДТП с Lamborghini произошло в Сочи. Известно, что 19-летний водитель арендовал спорткар и врезался на нем в Hyundai. За рулем второй иномарки находилась 36-летняя женщина. В результате случившегося она получила травмы и была госпитализирована. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии, а также опрашивают свидетелей произошедшего.

Еще одно столкновение двух легковых автомобилей на трассе под Саратовом привело к смерти трех человек.