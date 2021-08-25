Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 14:39
14:38
Происшествия
Овчарка по кличке Юта не смогла найти обворовавших учреждение Минздрава в Крыму
14:38
Политика
Девятилетняя девочка из Сирии получила подарки от Владимира Путина
14:37
Общество
Путин выступил за запуск интернет-платформы для психологической помощи школьникам
14:37
Спорт
Журналист Осипов считает, что отмена лимита на легионеров пойдет на пользу РПЛ
14:34
Общество
Владимир Титов рассказал о будущем российской космонавтики в Крыму
14:34
Политика
Лавров пошутил о грядущем присвоении Нового года властями Украины
14:33
Весь мир
Ливийские депутаты потребовали лишить доверия Правительство национального единства
14:26
Происшествия
Пьяный мужчина зарезал гуляющего с собакой жителя Татарстана
14:26
Общество
Джейк Джилленхол получил роль в постапокалиптическом кинокомиксе «Песнь Обливиона»
14:25
Экономика
Банк России понизил официальные курсы доллара и евро
Все новости

В Сочи юный водитель разбил арендованный спорткар Lamborghini

  /   Обновлено: 25 августа 2021 14:07
Происшествия
В Сочи юный водитель разбил арендованный спорткар Lamborghini
wikipedia.org  /  The Car Spy - Lamborghini Gallardo Coupe E-Gear / CC BY 2.0

Сочи, 25 августа. В результате аварии с Lamborghini женщина за рулем автомобиля, в который врезался спорткар, попала в больницу.

ДТП с Lamborghini произошло в Сочи. Известно, что 19-летний водитель арендовал спорткар и врезался на нем в Hyundai. За рулем второй иномарки находилась 36-летняя женщина. В результате случившегося она получила травмы и была госпитализирована. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии, а также опрашивают свидетелей произошедшего.

Еще одно столкновение двух легковых автомобилей на трассе под Саратовом привело к смерти трех человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Сочи юный водитель разбил арендованный спорткар Lamborghini
сочи авария lamborghini
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru