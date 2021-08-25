Полицейского на Кубани будут судить за насилие над несовершеннолетним

Следователи в Темрюке завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего инспектора патрульно-постовой службы. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Известно, что летом прошлого года сотрудник ППС вместе с сослуживцем прибыли по вызову соседей в квартиру по улице Набережной в Темрюке. Позвонившие в полицию граждане рассказали, что из нее доносится шум и громкая музыка.

«В ходе выяснения обстоятельств обвиняемый вступил в словесный конфликт с 17-летним на тот момент юношей и потребовал у него документы на квартиру и документ, удостоверяющий личность. Молодой человек сообщил, что ему нужно позвонить матери для получения через мобильный телефон фотографии паспорта и предъявления его полицейским, для чего прошел на балкон», — рассказали ФАН в СКР по Краснодарскому краю.

Позже полицейский, явно превышая свои полномочия, подошел сзади к юноше и захватил его руками за шею, бросив того на пол. На этом все не закончилось: обвиняемый продолжил применять физическую силу к несовершеннолетнему, который не оказывал никакого сопротивления.

prokuror.perm.ru / Прокуратура Пермского края

Следователи собрали достаточно доказательств вины полицейского. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ФАН сообщили, что в настоящее время по результатам проведенной служебной проверки сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления судом его вины — он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее ФАН писал, что в онкологическое отделение детской краевой больницы Краснодара привезли мальчика 2013 года рождения. Ему диагностировали нефробластому, кровоизлияние в опухоль и тяжелую степень анемии. Медлить было нельзя — требовалось переливание донорской крови. Но мать оказалась против. Свою позицию она объяснила якобы религиозными убеждениями.