Жительница Краснодара ответит перед судом за издевательства над своим малолетним сыном

Краснодар, 24 августа. Правоохранители завершили расследование в отношении жительницы Кубани. Она пойдет под суд за истязания сына и невыполнение обязанностей по его воспитанию.

По версии регионального СУ СКР, фигурантка избивала семилетнего ребенка из-за его поведения. В ход шли не только руки, но и металлическая пряжка ремня. Иногда она душила потерпевшего. Побои сопровождались постоянными оскорблениями и унижениями.

В декабре прошлого года пьяная злоумышленница ударила малыша табуреткой по голове, а затем почти голым выгнала в холодный подъезд.