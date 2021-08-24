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Жительница Краснодара ответит перед судом за издевательства над своим малолетним сыном

  /   Обновлено: 24 августа 2021 16:04
Происшествия
Жительница Краснодара ответит перед судом за издевательства над своим малолетним сыном
murmansk.sledcom.ru  /  СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

Краснодар, 24 августа. Правоохранители завершили расследование в отношении жительницы Кубани. Она пойдет под суд за истязания сына и невыполнение обязанностей по его воспитанию.

По версии регионального СУ СКР, фигурантка избивала семилетнего ребенка из-за его поведения. В ход шли не только руки, но и металлическая пряжка ремня. Иногда она душила потерпевшего. Побои сопровождались постоянными оскорблениями и унижениями.

В декабре прошлого года пьяная злоумышленница ударила малыша табуреткой по голове, а затем почти голым выгнала в холодный подъезд.

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