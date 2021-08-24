Полиция начала проверку по факту наезда самокатчика на ребенка в Сочи

Сочи, 24 августа. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, которую устроил водитель электросамоката. В ДТП пострадал маленький ребенок.

По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта ехал на высокой скорости. Он не успел вовремя среагировать, когда на пути оказался ребенок. Мужчина попытался скрыться, но его вскоре настигнул отец пострадавшего.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, в отношении самокатчика может быть возбуждено дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Напомним, что в Москве в результате столкновения с самокатом погиб Иван Пигарев. Покойный был доктором биологических наук и правнуком русского поэта Федора Тютчева, сообщало Deita.