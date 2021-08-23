Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 13:28
13:26
Политика
Шугалей: Евросоюз использует пандемию коронавируса для проведения антироссийской политики
13:26
Общество
Медики назвали пять обыденных вещей, которые наносят вред мозгу
13:26
Политика
Песков назвал подавлением свободы слова санкции Киева против российских СМИ
13:25
Происшествия
МЧС: электроснабжение домов в Краснодарском крае полностью восстановлено
13:24
Видео
ФСБ задержала украинского шпиона. События дня
13:24
Политика
Талибы взяли Афганистан под контроль благодаря современным технологиям
13:23
Политика
Песков: Россия не намерена вмешиваться в афганский конфликт
13:21
Общество
Первые шевеления и растущий животик: что происходит с малышом и мамой на 17-й неделе беременности
13:20
Политика
В Кремле назвали недружественным по отношению к России саммит «Крымской платформы»
13:18
Весь мир
Вопреки Вашингтону Россия и Норвегия согласовали взаимодействие на море
Все новости

Житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой

  /   Обновлено: 23 августа 2021 12:03
Происшествия
Житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Сочи, 23 августа. Сотрудники полиции установили личность мужчины, который до полусмерти избил пса. Ранее дворняга прикусила его жену.

Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Волковка, Сочи. Собаку по кличке Даша сбила во дворе машина. Животное скулило от боли. В какой-то момент прохожая заметила пострадавшую и решила ее успокоить, в ответ собака немного ее прикусила. Женщина позвонила мужу и рассказала о случившемся. Тот приехал и избил Дашу битой.

В результате у собаки сломана челюсть, образовались гематомы и оторван таз. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Дашу решили усыпить. В региональном УМВД в курсе о произошедшем. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства избиения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой
сочи избиение собака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru