Житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой

Сочи, 23 августа. Сотрудники полиции установили личность мужчины, который до полусмерти избил пса. Ранее дворняга прикусила его жену.

Инцидент произошел в минувшие выходные в поселке Волковка, Сочи. Собаку по кличке Даша сбила во дворе машина. Животное скулило от боли. В какой-то момент прохожая заметила пострадавшую и решила ее успокоить, в ответ собака немного ее прикусила. Женщина позвонила мужу и рассказала о случившемся. Тот приехал и избил Дашу битой.

В результате у собаки сломана челюсть, образовались гематомы и оторван таз. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Дашу решили усыпить. В региональном УМВД в курсе о произошедшем. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства избиения.