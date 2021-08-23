Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 августа 11:58
11:56
Происшествия
Житель Сочи решил отомстить собаке и избил ее битой
11:56
Происшествия
Самолет-амфибия рухнул в Москву-реку в районе Коломны
11:55
Экономика
Концепцию по развитию электрокаров утвердили в Кабмине РФ
11:52
Происшествия
Хулиган распылил огнетушитель в лицо полицейского в Климовске
11:47
Общество
В России заразились коронавирусом еще 19 454 человека
11:46
Общество
Состоялся релиз мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка» от Netflix
11:44
Происшествия
Президента Казахстана попросили наказать виновных в нападениях на русскоязычных граждан
11:44
Армия
В Минобороны РФ подчеркнули важность укрепления военного сотрудничества с Мьянмой
11:44
Общество
Кошачий специалист: самое главное о профессии фелинолога
11:43
Происшествия
ОНФ пожаловался на затягивание дела блогера-мошенника из Волгограда
Все новости

Двоих подростков осудили за изнасилование туристки в Сочи

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:51
Происшествия
Двоих подростков осудили за изнасилование туристки в Сочи
pxhere.com

Сочи, 23 августа. Двоих несовершеннолетних признали виновными в сексуальном насилии над 28-летней приезжей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что 16-летние юноши встретили знакомую около одного из домов на улице Кузнечной в селе Горное Лоо. Злоумышленники избили потерпевшую, затем изнасиловали, а после украли из сумки жертвы мобильные телефоны и скрылись с места происшествия.

Суд назначил местным жителям наказание в виде четырех лет лишения свободы, которое им предстоит отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Столичный СК ходатайствует об аресте 19-летнего молодого человека, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Инцидент произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двоих подростков осудили за изнасилование туристки в Сочи
туристы сочи насилие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru