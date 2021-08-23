Двоих подростков осудили за изнасилование туристки в Сочи

Сочи, 23 августа. Двоих несовершеннолетних признали виновными в сексуальном насилии над 28-летней приезжей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Было установлено, что 16-летние юноши встретили знакомую около одного из домов на улице Кузнечной в селе Горное Лоо. Злоумышленники избили потерпевшую, затем изнасиловали, а после украли из сумки жертвы мобильные телефоны и скрылись с места происшествия.

Суд назначил местным жителям наказание в виде четырех лет лишения свободы, которое им предстоит отбывать в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Столичный СК ходатайствует об аресте 19-летнего молодого человека, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Инцидент произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, сообщало РИАМО.