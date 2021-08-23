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Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике

  /   Обновлено: 23 августа 2021 10:14
Общество
Международная конференция хирургов-травматологов началась в Геленджике
Пресс-служба администрации Геленджика

Геленджик, 23 августа. Российские и зарубежные врачи принимают участие в международной медицинской конференции, которую организовали в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одной из прорывных тем для обсуждения на мероприятии стало развитие хирургии кисти как отдельной специальности в медицине. Среди участников научного заседания оказалось около 100 ведущих хирургов России и ближнего зарубежья.

Конференция проводится в клинике пластической хирургии «Ланцет». Такое место было выбрано не просто так — сейчас многие практические операции на кисти выполняются вместе с эстетическими.

При этом современные технологии позволяют добиться практически полного восстановления пациента с травмами кисти. По итогам проведенного мероприятия ожидается формирование в России единой школы хирургии кисти с мировыми стандартами оказания помощи пациентам этого профиля.

В медиацентре «Патриот» тем временем организуют пресс-конференцию на тему донорства клеток костного мозга. Приглашенные эксперты ответят на вопрос, почему в стране очень мало доноров.

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