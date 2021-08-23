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Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
Происшествия
Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Краснодар, 23 августа. Тело Отари Кублашвили-Бойцова обнаружили в съемной квартире Краснодара. Криминальный мир знает его как Отари Краснодарского.

Правоохранители искали криминального авторитета по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сообщается, что на теле Бойцова не обнаружено признаков насилия.

Преступник в 2011 году был приговорен к 19 годам лишения свободы. Причиной этого стали бандитизм и серия разбоев. Бойцов не соблюдал режим и постоянно пропагандировал «традиции воров» среди осужденных. Его досрочно освободили в 2019 году из-за развития поражения спинного мозга.

Правоохранители ранее обнаружили труп женщины с 25 ножевыми ранениями в квартире Петербурга. Полуживой муж лежал под окнами убитой, полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.

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тело смерть вор в законе
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