Вора в законе Кублашвили-Бойцова обнаружили мертвым в Краснодаре

Краснодар, 23 августа. Тело Отари Кублашвили-Бойцова обнаружили в съемной квартире Краснодара. Криминальный мир знает его как Отари Краснодарского.

Правоохранители искали криминального авторитета по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сообщается, что на теле Бойцова не обнаружено признаков насилия.

Преступник в 2011 году был приговорен к 19 годам лишения свободы. Причиной этого стали бандитизм и серия разбоев. Бойцов не соблюдал режим и постоянно пропагандировал «традиции воров» среди осужденных. Его досрочно освободили в 2019 году из-за развития поражения спинного мозга.

Правоохранители ранее обнаружили труп женщины с 25 ножевыми ранениями в квартире Петербурга. Полуживой муж лежал под окнами убитой, полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.