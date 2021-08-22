Солиста «Пошлой Молли» отпустили из полиции после задержания в Геленджике

Геленджик, 22 августа. Фронтмена украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного отпустили. По данным источника ФАН, рэперу выписали штраф.

Ранее музыканта задержали на 48 часов за пьяный дебош на концерте в КЗ «Олимп». Гражданина Украины доставили в больницу на медосвидетельствование — оказалось, что во время выступления он выпил много алкоголя, в его крови обнаружили 1,2 промилле.

На Бледного составили административный протокол по ст. 20.1 ч. 2 «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Сумма штрафа не озвучивалась.