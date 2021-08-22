Украинский музыкант Бледный предстанет перед судом за неповиновение полиции Геленджика

Геленджик, 22 августа. Фронтмен украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный будет привлечен к ответственности за неповиновение полиции Геленджика.

Музыканта задержали на 48 часов за дебош на концерте в КЗ «Олимп». Гражданина Украины доставили в больницу на медосвидетельствование — оказалось, что во время выступления он выпил много алкоголя, в крови обнаружили 1,2 промилле.

На него составили административный протокол по ст. 20.1 ч. 2 («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти»). Суд рассмотрит дело Бледного в понедельник.