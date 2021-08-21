Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 15:41
15:40
Политика
Глава Еврокомиссии назвала число беженцев из Афганистана
15:39
Политика
Военкор Сладков назвал причину краха планов США в Афганистане
15:39
Общество
«Кто дольше продержится — Бузова, Дава или Моргенштерн?»: прогноз Романа Цакоти
15:39
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась под колесами иномарки в Удмуртии
15:36
Происшествия
Жительница Барнаула погибла по вине юного мотоциклиста
15:35
Общество
Кардиолог Кореневич объяснила вред ежедневного добавления картофеля в рацион
15:34
Шоу-бизнес
Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
15:34
Политика
«Кино и геополитика сходятся»: режиссер Коробко советует общаться с миром через фильмы
15:31
Общество
Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
15:27
Общество
Социолог Шугалей назвал исторические фильмы новым видом кинематографии
Все новости

МЧС отчиталось о работе по ликвидации последствий затопления в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:17
Общество
МЧС отчиталось о работе по ликвидации последствий затопления в Краснодарском крае
pixabay.com

Краснодар, 21 августа. МЧС Краснодарского края обнародовало актуальную информацию о ситуации с подтоплениями в регионе.

В трех муниципальных образованиях остаются подтопленными восемь населенных пунктов, 115 домовладений и 399 придомовых территорий. За сутки специалисты откачали воду из более чем 30 домовладений. Также они осушили 39 придомовых территорий.

С 13 по 21 августа специалисты откачали воду из 2100 домовладений и 3500 придомовых территорий. Обустроены специальные водоотводные каналы. Их общая протяженность составляет 2180 метров. Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение Анапы.

Власти Кубани ранее ввели локальный режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках. Он действует в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях. В других населенных пунктах объявлен режим повышенной готовности.

Вернуться назад

Все новости / Общество / МЧС отчиталось о работе по ликвидации последствий затопления в Краснодарском крае
погода мчс краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru