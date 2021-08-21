МЧС отчиталось о работе по ликвидации последствий затопления в Краснодарском крае

Краснодар, 21 августа. МЧС Краснодарского края обнародовало актуальную информацию о ситуации с подтоплениями в регионе.

В трех муниципальных образованиях остаются подтопленными восемь населенных пунктов, 115 домовладений и 399 придомовых территорий. За сутки специалисты откачали воду из более чем 30 домовладений. Также они осушили 39 придомовых территорий.

С 13 по 21 августа специалисты откачали воду из 2100 домовладений и 3500 придомовых территорий. Обустроены специальные водоотводные каналы. Их общая протяженность составляет 2180 метров. Специалисты продолжают восстанавливать энергоснабжение Анапы.

Власти Кубани ранее ввели локальный режим ЧС из-за подъема уровня воды в реках. Он действует в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях. В других населенных пунктах объявлен режим повышенной готовности.