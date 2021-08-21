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Членов экипажа разбившегося в Турции самолета Бе-200 проводили в последний путь на Кубани

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:55
Происшествия
Членов экипажа разбившегося в Турции самолета Бе-200 проводили в последний путь на Кубани
pixabay.com

Краснодар, 21 августа. Церемония прощания с погибшими пилотами самолета-амфибии Бе-200 прошла на Кубани. Известно, что трое членов экипажа разбившегося лайнера были жителями Краснодарского края.

Самолет Бе-200, принадлежащий морской авиации ВМФ России, потерпел крушение на юго-востоке Турции во время выполнения спецзадания по тушению лесных пожаров. На борту воздушного судна находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан. В результате авиакатастрофы все погибли.

Ранее сообщалось, что траурная процессия пройдет на плацу Центра морской авиации Военно-морского флота в городе Ейске.

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