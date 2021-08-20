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Движение по трассе Новороссийск — Керчь восстановлено после подтоплений
Происшествия
Движение по трассе Новороссийск — Керчь восстановлено после подтоплений
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Новороссийск, 20 августа. Трасса Новороссийск — Керчь снова открыта для всех категорий транспортных средств. Дорогу закрывали из-за подтоплений, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мощный циклон, обрушившийся на территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Власти 14 муниципалитетов ввели режим ЧС из-за непогоды.

«Открыто движение всех категорий транспортных средств по федеральной автодороге Новороссийск — Керчь. Госавтоинспеция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения», — заявили в ведомстве.

Движение по трассе Новороссийск — Керчь приостановили на третьем участке 20 августа. Толщина воды на проезжей части достигала почти 20 сантиметров. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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