Утечка газа произошла на подземном газопроводе в Краснодаре

Краснодар, 20 августа. Авария случилась на Домбайской улице. Специалисты прибыли на место происшествия и перекрыли поврежденный газопровод.

По информации правоохранителей, днем грузовик повредил часть подземного газопровода недалеко от проезжей части. На место выехала аварийная бригада, сотрудники МЧС и АО «Краснодаргоргаз». Специалисты перекрыли трубы.

Дальнейшая утечка газа была прекращена. Газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В марте этого года в Сургуте произошла аналогичная авария. Поврежденный участок подземного газопровода в центре города был оперативно перекрыт, а абоненты были переключены на резервную схему подачи газа.