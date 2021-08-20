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Утечка газа произошла на подземном газопроводе в Краснодаре

  /   Обновлено: 20 августа 2021 19:03
Происшествия
Утечка газа произошла на подземном газопроводе в Краснодаре
2qm.ru  /  Борис Гришин

Краснодар, 20 августа. Авария случилась на Домбайской улице. Специалисты прибыли на место происшествия и перекрыли поврежденный газопровод.

По информации правоохранителей, днем грузовик повредил часть подземного газопровода недалеко от проезжей части. На место выехала аварийная бригада, сотрудники МЧС и АО «Краснодаргоргаз». Специалисты перекрыли трубы.

Дальнейшая утечка газа была прекращена. Газоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

В марте этого года в Сургуте произошла аналогичная авария. Поврежденный участок подземного газопровода в центре города был оперативно перекрыт, а абоненты были переключены на резервную схему подачи газа.

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авария краснодар утечка газа
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