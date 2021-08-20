Суд заключил под стражу жителя Сочи за вербовку в свидетели Иеговы

Краснодар, 20 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Сочи, которого подозревают в вовлечении людей в деятельность запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»1.

По версии следствия, злоумышленник распространял тексты и брошюры секты, а также проводил лекции и вел проповеди. Позднее местный житель уговорил своего знакомого стать участником свидетелей Иеговы (экстремистская организация, запрещенная в 2017 году на территории России), сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 282.2.УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Предполагаемому преступнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители Белгородской области ранее задержали лидера ялтинского отделения «свидетелей», когда он пытался пересечь границу.

1 Организация запрещена на территории РФ.