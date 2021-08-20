Власти ввели локальный режим ЧС на Кубани из-за подъема уровня воды

Краснодар, 20 августа. Районная КЧС объявила локальный режим ЧС в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях.

В остальных действует режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС выставили визуальные посты во всех поселениях. Идет постоянный мониторинг реки. В настоящее время в Крымске не зафиксирован сильный подъем воды. Работают сирены оповещения.

Ранее стало известно, что мощные ливни затопили оптовый рынок в Керчи. Река Восточный Булганак полностью накрыла павильоны. Такого еще не было.