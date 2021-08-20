Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 августа 11:49
11:43
Общество
Сотрудницу ростовской поликлиники заподозрили в фиктивной вакцинации населения
11:42
Происшествия
Труп сварщика обнаружен в бункере очистных сооружений под Москвой
11:42
Происшествия
Осужденный за взяточничество экс-замглавы Чебаркуля не добился смягчения наказания
11:38
Весь мир
Китайское чудо: восстановит ли Пекин экономику Афганистана
11:38
Наука
Американские ученые доказали факт улучшения умственных способностей с возрастом
11:38
Спорт
Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан — Украина может состояться в другой стране
11:37
Общество
«Не добавишь — не достроим»: у пайщиков ЖСК в Дагестане требуют доплат за квартиры
11:37
Общество
Новый сервис для музыкантов появится в соцсети «ВКонтакте»
11:33
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
11:33
Экономика
«Газпром нефть» планирует к 2030 году снизить углеродный след
Все новости

Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений

  /   Обновлено: 20 августа 2021 11:39
Происшествия
Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
Global Look Press  /  Xinhua

Краснодар, 20 августа. Трассу Краснодар — Верхнебаканский затопило из-за дождей. На одном из участков ограничили движение.

Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспортных средств на 126 км федеральной автодороги «Краснодар — Верхнебаканский». Дорогу подтопило из-за мощных ливней.

Экипаж ДПС контролирует движение и направляет машины в объезд по маршруту Крымск — Варениковская — Гостагаевская — Натухаевская — Верхнебаканский. Специалисты оказывают помощь водителям. Река Куафара вышла из берегов и вылилась на проезжую часть дороги. Толщина воды составляла около 30 см.

Тем временем общественный транспорт Москвы работал без сбоев в сильный ливень, сообщало РИАМО. Дождь и гроза оказали незначительное влияние на работу наземного транспорта.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений
дороги потоп трасса
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru