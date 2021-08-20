Движение по трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили из-за подтоплений

Краснодар, 20 августа. Трассу Краснодар — Верхнебаканский затопило из-за дождей. На одном из участков ограничили движение.

Сотрудники ГИБДД ограничили движение транспортных средств на 126 км федеральной автодороги «Краснодар — Верхнебаканский». Дорогу подтопило из-за мощных ливней.

Экипаж ДПС контролирует движение и направляет машины в объезд по маршруту Крымск — Варениковская — Гостагаевская — Натухаевская — Верхнебаканский. Специалисты оказывают помощь водителям. Река Куафара вышла из берегов и вылилась на проезжую часть дороги. Толщина воды составляла около 30 см.

Тем временем общественный транспорт Москвы работал без сбоев в сильный ливень, сообщало РИАМО. Дождь и гроза оказали незначительное влияние на работу наземного транспорта.