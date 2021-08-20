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Водитель КамАЗа насмерть сбил мопедиста под Геленджиком

  /   Обновлено: 20 августа 2021 10:59
Происшествия
Водитель КамАЗа насмерть сбил мопедиста под Геленджиком
pixabay.com  /  geralt

Краснодар, 20 августа. Водитель грузовика совершил смертельный наезд на человека, управлявшего мопедом. Пилот проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

По имеющимся данным, владелец скутера марки «Хонда Дио» не предоставил преимущество автомобилю в селе Дивноморское. В результате столкновения он получил травмы, из-за которых скончался в машине скорой помощи.

На месте трагедии уже работают сотрудники правоохранительных органов. Они позднее примут решение о возбуждении уголовного дела.

Жители Кемерова ранее рассказали, что два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла, сообщало издание A42. После аварии на дороге появился затор, который впоследствии удалось устранить.

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