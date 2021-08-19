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Движение на трассе «Краснодар — Верхнебаканский» ограничено из-за подтопления
Происшествия
Движение на трассе «Краснодар — Верхнебаканский» ограничено из-за подтопления
sochi.ru  /  Пресс-служба администрации Сочи

Краснодар, 19 августа. Движение по одной из полос федеральной трассы «Краснодар — Верхнебаканский» ограничено из-за подтоплений, сообщает краевой главк ГИБДД.

В связи с подтоплением прилегающей территории и одной из полос федеральной трассы ограничено движение в районе 88-го километра. Сотрудники ГИБДД приостановили езду транспорта на одной из полос.

Накрывший в прошлую пятницу территорию Кубани циклон стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Режим ЧС был введен из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона. Глава отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник в беседе с ФАН сообщил, что мощные ливни с новой силой ударят по региону.

Ранее в Геленджике включили сирены оповещения о возможном ЧС из-за сильного дождя. Об этом информировал «Царьград».

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краснодарский край ливни подтопление
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