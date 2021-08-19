Работу Троицкого группового водовода восстановили на Кубани

Краснодар, 19 августа. Бригады завершили работы на трубопроводе, он функционирует в штатном режиме, сообщает оперштаб. Пока информации о том, когда вода вернется в дома местных жителей, не приводилось.

На место прорыва работали ремонтные бригады. Пока шли восстановительные работы, без воды в домах рисковали остаться около 30 тысяч человек. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил мэру лично контролировать ситуацию и в случае необходимости организовать для людей подвоз питьевой воды.

Ранее участок трассы Новороссийск — Керчь перекрыли из-за подтопления. В настоящее время на месте дежурят сотрудники ГИБДД. Они рассказывают автомобилистам об объездных путях. Транспортные потоки перенаправляют на поселок Виноградный.