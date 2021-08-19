Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за резкого ухудшения погоды

Краснодар, 19 августа. Штормовое предупреждение объявлено в городе-курорте Сочи Краснодарского края в связи с ухудшением погодных условий.

Жителей города предупредили о возможном образовании смерчей и подъеме уровня воды в реках. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток 20 августа, а также ночью и утром 21 августа на территории Сочи пройдут сильные ливни с грозами. В некоторых районах возможен град. Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Сильный шторм прошел в Сочи еще несколько дней назад, 13 августа. Тогда местные власти приняли решение закрыть для купания все городские пляжи.