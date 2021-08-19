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Более 30 тыс. жителей Кубани могут остаться без воды из-за аварии на трубопроводе

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:26
Происшествия
Более 30 тыс. жителей Кубани могут остаться без воды из-за аварии на трубопроводе
pixabay.com  /  Rewrite27

Краснодар, 19 августа. Коммунальная авария произошла на Троицком групповом водоводе, а именно — на участке от Новороссийска до Кабардинки.

В результате жители и гости города Геленджик могут остаться без водоснабжения. В настоящее время вода в систему еще идет самотеком. В зону ограничения водоснабжения из-за аварии могут попасть порядка 30 тысяч абонентов. Время остановки водоснабжения неизвестно и будет зависеть от характера и сложности повреждения, сообщает источник ФАН.

Кроме того, известно, что ремонтные бригады уже направились к месту порыва, они будут искать поврежденный участок и устранять причину. Другая информация будет опубликована позднее.

Госавтоинспекция приняла решение временно ограничить движение на 65-м км автодороги Новороссийск — Керчь и участке в районе Анапы. Там наблюдается подтопление.

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авария вода краснодарский край
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